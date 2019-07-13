التحالف الدولي يقصف قرية في نينوى

2019/07/13 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت، بأن طيران التحالف الدولي نفذ قصفا استهدف ارهابيين في نينوى.

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