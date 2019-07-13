حريق يلتهم مجمع AES التجاري في اربيل (صورة)

2019/07/13 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل /موازين نيوز/، السبت، باندلاع حريق داخل مجمع AES التجاري في اربيل .

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