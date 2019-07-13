وزارة النقل:إعادة تشغيل معمل خراطة عجلات قطارات بعد توقف 10سنوات

2019/07/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم السبت، إعادة تشغيل معمل خراطة عجلات قطارات وعربات السكك في الشالجية بعد أن كان متوقف عن العمل أكثر من 10سنوات.وأوضحت الشركة في بيان وتلقته وكالة صدى , أن “نشاط عمل وحدة العجلات جاء بجهود المنتسبين في المعامل باصلاح وخراطة عجلات الشاحنات بأنواعها، فضلا عن

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