وزير الاتصالات.. نهاية وشيكة يرسمها التصويت البرلماني.. وسوء خدمات النت والماضي السياسي

2019/07/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار لجنة الخدمات في مجلس النواب استجواب وزير الاتصالات، عن اقتراب اقالة المسؤول المثير للجدل، نعيم الربيعي.ورصدت .على مدار الأيام القليلة الماضية، نشاطا برلمانيا وسياسيا في استعدادات جدية لاستجواب الوزير حول ملف خدمات الاتصالات المتعثرة، فيما تنشغل أطراف أخرى بالتحضير لملف اجتثاث البعث الذي سيطال الوزير كونه من المشمولين به.ويبدو ان النواب والكتل […]

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