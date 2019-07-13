بالصور.. اندلاع حريق كبير في احدى مخازن أربيل

2019/07/13 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اندلع حريق كبير، اليوم السبت، في احدى مخازن المواد الالكترونية والكهربائية في أربيل.





وتناقل ناشطون على “فيسبوك”، حريقا كبيرا في مخزن للمواد الالكترونية والكهربائية في محافظة اربيل باقليم كردستان.

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