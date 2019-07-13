صادقون تكشف عن التحرك لإقالة وزير الاتصالات

2019/07/13 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت النائب عن كتلة صادقون البرلمانية، عدي عواد اليوم السبت، عن إعداد ملف متكامل لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي من منصبه.

وقال النائب عواد،

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