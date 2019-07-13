وزير الخارجية يلتقي سفير البحرين لدى العراق ويؤكد جهود البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية

2019/07/13 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اليوم السبت، سفير مملكة البحرين لدى بغداد.

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