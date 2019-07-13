النقل: إعادة تشغيل معمل خراطة عجلات قطارات بعد توقف 10سنوات

2019/07/13 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم السبت، إعادة تشغيل معمل خراطة عجلات قطارات وعربات السكك في الشالجية بعد أن كان متوقف عن العمل أكثر من 10سنوات.

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