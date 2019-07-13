2019/07/13 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يلتقي بوزير الصحة اللبناني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يلتقي بوزير الصحة اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).