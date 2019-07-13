العبادي يعلق على انتخاب المالكي اميناً عاماً لحزب الدعوة

2019/07/13 | 13:58

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بغداد/ سومر نيوز

عبر عضو حزب الدعوة حيدر العبادي، عن امله بان يكون مؤتمر حزب الدعوة "مؤتمرا نوعيا" يؤسس لمرحلة جديدة ف...

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