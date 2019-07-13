هل تمكن لوبي طهران في واشنطن من إجهاض برنامج محاربة التضليل الإيراني

2019/07/13 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – أثار وقف الإدارة الأميركية تمويل برنامج يهدف إلى مواجهة التضليل الإعلامي الذي تمارسه إيران على منصات التواصل الاجتماعي، تساؤلات عما

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