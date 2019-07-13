شرطة كربلاء: 25% من الجرائم ترتكب بحق الاطفال

2019/07/13 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي، السبت، ان 25% من الجرائم التي تسجلها قيادة الشرطة هي ضد الاطفال.وقال الغانمي في لـ/المعلومة/، إنه “سجلت لدينا احصائية تؤكد ان أكثر من 25% من الجرائم المرتكبة هي ضد الاطفال”، مبينا انه “رقم خطير وكبير”.

وأضاف، أن “الشرطة المجتمعية في قيادة الشرطة عملت على النزول ميدانيا في الشوارع بهدف الحد من الجرائم والمشاكل التي يتعرض لها الاطفال”، داعيا الجهات المعنية الى “سن قوانين لحماية الطفل”.



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