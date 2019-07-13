مؤشرات سلبية على وزير الاتصالات ومطالبات بسحب الثقة منه

2019/07/13 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف البناء كريم عليوي، السبت ..رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى “تجديد الثقة أو سحبها” عن وزير الاتصالات نعيم الربيعي لوجود العديد من “المؤشرات السلبية” ضده، مؤكداً أن الربيعي “مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة”.وقال عليوي في حديث صحفي إن “وزير الاتصالات نعيم الربيعي مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وأداءه ضعيف في عمله ولم […]

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