مسرور بارزاني يبلغ يلدز أمراً بشأن تعامل أنقرة مع مواطني كوردستان في المطارات

2019/07/13 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، السفير التركي فاتح يلدز والموفد المرافق له.

خلال اللقاء قدم السفير التركي تهانيه الحارة الى رئيس الوزراء بمناسبة تسنمه منصبه، معرباً عن أمله بنجاح التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان.

وتمنى السفير التركي أن تكون انطلاقة الحكومة الجديدة فاتحة خير لأهالي اقليم كوردستان، وأن يتم من خلالها تعزيز العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، والعراق عموماً.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء عن شكرهِ وامتنانه لزيارة الوفد التركي، الذي ضم ايضاً القنصل التركي في اربيل هاكان كاراجاي.

وقال رئيس الوزراء إنه يأمل أن تتطور العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، لاسيما في القطاع الاقتصادي، مشدداً على ضرورة التنويع بمصادر الاقتصاد وخصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، بالشكل الذي لا يجعل دخل كوردستان احادي المصدر.

وأضاف رئيس الوزراء للوفد التركي "سنوفر ارضية أكثر ملائمة للمستثمرين المحليين والاجانب".

كما عبر رئيس الوزراء عن قلقه إزاء وقوع ضحايا بسبب الاشتباكات داخل اراضي اقليم كوردستان، مطالباً جميع الاطراف باحترام سيادة الإقليم، وبأن لا يكونوا سبباً في إلحاق الاذى بالمواطنين.

ودعا رئيس وزراء اقليم كوردستان، الجانب التركي الى تقديم تسهيلات سفر لمواطني الجانبين وعدم تعرض مواطني اقليم كوردستان لمشاكل في المطارات التركية.

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