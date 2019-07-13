حجاج كوردستان يصلون المدينة المنورة

2019/07/13 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصلت الوجبة الاولى من حجاج اقليم كوردستان، اليوم السبت، الى المدينة المنورة في السعودية.

ومن المقرر يفوج الاقليم هذا العام 7000 حاج.

ويقيم الحجاج فترة 35 يوما في المملكة العربية السعودية.

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