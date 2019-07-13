بمشاركة عراقية..

2019/07/13 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نيوز

يعتبر فيلم "الهتك" أول عمل سينمائي مصري، يروي قصة المعارضين عقب الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في البلاد، الراحل محمد مرسي.

وعزل الجيش مرسي

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