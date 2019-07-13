أمانة بغداد تصادر العشرات

2019/07/13 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن مصادرة عدد كبير من العربات الصغيرة الستوتات، جنوبي بغداد.

وقالت الامانة في تلقته "العهد نيوز"، إن "ملاكاتها في

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