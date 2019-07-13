هل تكون الأنبار سلة العراق الغذائية؟

2019/07/13 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحظى محافظة الأنبار (غربي العراق) بأخصب الأراضي الزراعية، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون سلة العراق الغذائية، إلا أن هذا الأمل تواجهه العديد

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