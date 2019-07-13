2019/07/13 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية برفض مسودة الاتفاقية الاقتصادية العراقية الكويتية لكونها تخدم الكويت
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: مسودة الاتفاقية الاقتصادية (العراقية - الكويتية) تخدم الكويت على حساب العراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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