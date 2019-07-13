نصيف: مسودة الاتفاقية الاقتصادية (العراقية - الكويتية) تخدم الكويت على حساب العراق

2019/07/13 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، السلطتين التنفيذية والتشريعية برفض مسودة الاتفاقية الاقتصادية العراقية الكويتية لكونها تخدم الكويت

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