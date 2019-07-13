وزير التربية يشدد على مراعاة الدقة في تصحيح الدفاتر الامتحانية

2019/07/13 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد وزير التعلم العالي والبحث العلمي، وزير التربية وكالة قصي السهيل، السبت، على مراعاة الدقة في تصحيح الدفاتر الخاصة بالامتحانات النهائية للسادس الاعدادي.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “وزير التربية وكالة قصي السهيل زار، اليوم، مقر مركز الفحص العلمي والادبي للدفاتر الخاصة بالامتحانات النهائية للسادس الاعدادي”، مبنيتة

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