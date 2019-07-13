“أنصار الله” تعلن عن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين

2019/07/13 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت قناة “المسيرة”، الناطقة باسم جماعة “​أنصار الله​” أن “مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع عسكرية تتمركز فيها قوات يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير جنوب غربي ​السعودية​ مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من العسكريين ​اليمن​يين”.وأفادت القناة بأن “مسلحي الجماعة ألحقوا خسائر بقوات يمنية بهجوم على مواقعها في مجازة الشرقية …

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