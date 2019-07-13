النزاهة تكشف عن ضبط ١٥ ألف بطاقة وقودية مزَورة في نينوى

2019/07/13 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت هيئة النزاهة، عن ضبط قرابة ١٥ ألف بطاقة وقودية مزَورة وغير مطابقة للمواصفات في شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى.





وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “فريق عملٍ مديرية تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى شركة توزيع المنتجات النفطية – الهيئة الغربية – فرع نينوى، قام بضبط (14,756) بطاقة وقودية مُزوَّرة وغير مطابقةٍ للمواصفات لدى لجنة استلام ومطابقة البطاقات الوقوديَّة بمنتوج النفط الأبيض المُجهَّز للمواطنين مع البطاقات المُتسلَّمة داخل الشركة”.





وأضاف، ان “بعض المحطات الحكوميَّة والأهلية وساحات النفط والغاز قامت بتزويد الشركة بتلك البطاقات التي تُقدَّرُ قيمة الواحدة منها بخمسة عشر ألف دينار”.

وأشار البيان، الى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه على الهيئة التحقيقيَّة القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى التي قرَّرت إجراء التحقيق، استناداً لأحكام المادَّتين 289و 298 من قانون العقوبات”.

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