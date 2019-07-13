التربية: انتهاء امتحانات الاعدادية واعلان النتائج قريباً

2019/07/13 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، انتهاء امتحانات المرحلة الاعدادية، مشيرا الى اعلان النتائج قريباً.





وقال وزير التربية وكالة قصي السهيل، ان “الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول من العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ انتهت اليوم، ومن دون اي مشاكل او خروقات امتحانية تذكر”.





وأضاف، ان “الوزارة استطاعت بكل جدارة المحافظة على سرية الاسئلة وبذلت جهوداً استثنائية وواصلت الليل بالنهار من اجل انجاح الامتحانات بكافة جوانبها”.





وأوضح البيان، ان “عملية التصحيح ستكون مركزية من اجل الحفاظ على مجهود الطلبة وعدم غبن المتميزين منهم ومنحهم استحقاقهم وسيكون اعلان النتائج خلال مدة اسبوعين او اكثر”.





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