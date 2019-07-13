2019/07/13 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، السبت، انتهاء الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الإعدادي بجميع فروعه للدور الأول، فيما اكدت قرب اعلان النتائج.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "وزير التربية وكالة قصي السهيل اعلن اليوم أنتهاء الأمتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول ٢٠١٩/٢٠١٨ ومن دون اية مشاكل او خروقات امتحانية تذكر".وأضاف البيان ان "الوزارة استطاعت بكل جدارة المحافظة على سرية الاسئلة وبذلت جهوداً استثنائية وواصلت الليل بالنهار من اجل انجاح الامتحانات بكافة جوانبها".وأوضح البيان ان "عملية التصحيح ستكون مركزية من اجل الحفاظ على مجهود الطلبة وعدم غبن المتميزين منهم ومنحهم استحقاقهم"، مؤكداً انه "سيكون اعلان النتائج خلال مدة اسبوعين او اكثر".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن انتهاء امتحانات المرحلة الإعدادية وتؤكد: اعلان النتائج قريباً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن انتهاء امتحانات المرحلة الإعدادية وتؤكد: اعلان النتائج قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).