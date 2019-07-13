الخارجية: الاتحاد الاوربي والعراق ماضيان بإنجاز الاهداف المرسومة لإعادة الاعمار

2019/07/13 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن الاتحاد الاوربي والعراق ماضيان بإنجاز الاهداف التي رسمها مؤتمر الكويت لإعادة الاعمار.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته / بدر نيوز/ إن ” الاتحاد الاوربي يقدر المساهمات والتضحيات التي قدمها العراق في الحرب ضد الارهاب تقديراً كبيراً ويدعم جهود العراق للقضاء […]

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