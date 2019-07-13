2019/07/13 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق نشرت صحيفة “العرب” اللندنية، تقريراً عن تفاقم “الإلحاد” في العراق، خلال السنوات التي أعقبت عام 2003.وذكرت الصحيفة، أنه «خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، باتت #التحذيرات التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراف سياسي بتفاقم “الإلحاد” في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراف سياسي بتفاقم “الإلحاد” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).