بارزاني يدعو تركيا الى عدم تعريض سكان الاقليم للخطر

2019/07/13 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس ابدى رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، قلقه إزاء وقوع ضحايا بسبب الاشتباكات داخل اراضي اقليم كردستان، فيما دعا الجانب التركي الى تقديم تسهيلات سفر لمواطني الجانبين وعدم تعرض مواطني الاقليم لمشاكل في المطارات التركية.وقال مكتب البارزانثي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور

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