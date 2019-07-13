2019/07/13 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت وزارة التربية، السبت، انتهاء الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الإعدادي بجميع فروعه للدور الأول، فيما أكدت قرب إعلان النتائج.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة /، نسخة منه، إن “وزير التربية وكالة قصي السهيل اعلن اليوم انتهاء الأمتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول ٢٠١٩/٢٠١٨ ومن دون اية مشاكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: نتائج امتحانات المرحلة الإعدادية ستعلن خلال اسبوعين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: نتائج امتحانات المرحلة الإعدادية ستعلن خلال اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).