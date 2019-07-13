2019/07/13 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو كتلة النهج الوطني النائب ,جمال المحمداوي, أننا حذرنا قبل التصويت على الموازنة من منح محافظات أخرى غير منتجة للنفط أو تمتنع عن تسليم النفط المنتج فيها إلى الخزينة العامة للدولة تخصيصات بنسبة أعلى من نسبة تخصيصات محافظات الوسط والجنوب.وأضاف المحمداوي اشترطنا موافقتنا على الموازنة والتصويت عليها بإنصاف محافظات الوسط والجنوب في تخصيصات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمداوي: شرط التصويت على الموازنة كان مقابل إنصاف محافظات الوسط والجنوب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمداوي: شرط التصويت على الموازنة كان مقابل إنصاف محافظات الوسط والجنوب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمداوي: شرط التصويت على الموازنة كان مقابل إنصاف محافظات الوسط والجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).