حريق كبير يلتهم مخازن الاجهزة الالكترونية في بابل

2019/07/13 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر ناشطون عبر موقع التواصل ان" الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة"، مشيرين الى ان" فرق الدفاع المدني تقوم بعملية اخماده ".من جانبه ذكر مصدر امني في المحافظة، ان" فرق الدفاع المدني وصلت مكان الحادث وماتزال تكافح الحريق".واشار الى انه" لا توجد لغاية الان احصائية ثابته بشأن الخسائرواذا ماكان هنالك ضحايا".انتهى..م.م

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