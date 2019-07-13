امانة العاصمة تصادر عشرات

2019/07/13 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للامانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ملاكاتنا في بلدية الرشيد وخلال حملاتها المستمرة قامت بمصادرة عدد كبير من الستوتات من معظم شوارع العاصمة أبرزها الشارع الرئيسي بغداد - بابل والتي تجاوز أصحابها على الارصفة والشوارع الرئيسية".واضاف، ان" اصحاب هذه الستوتات يجمعون الأموال من المواطنين بداعي جمع نفاياتهم ورميها بعد ذلك في الساحات العامة".انتهى..م.م

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