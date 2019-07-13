قائد الحرس الثوري السابق: تهديدات أميركا ضد إيران لم تعد مجدية

2019/07/13 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلل قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، اللواء محمد جعفري، من التهديدات الأميركية ضد ايران.

وقال جعفري في تصريح، إن التهديدات الأميركية لم تعد مجدية، كونها تدرك جيدا أن ذلك سطيح بسمعتها ان ارتكبت أية حماقة، مبينا ان الشعب الإيراني واجه جميع التهديدات والأزمات الأمنية والعسكرية.

وأشاد جعفري بجهود الحرس الثوري في إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية “غلوبال هوك”، وفي تصنيع الصواريخ بالغة الدقة لاستهداف أعداء إيران بحسب تعبيره.

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