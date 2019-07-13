وزير التربية يحدد موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي

2019/07/13 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلن وزير التربية وكالة، قصي السهيل، السبت ،عن موعد اعلان نتائج الامتحان النهائي للسادس الاعدادي.وقال السهيل في بيان تلقته / بدر نيوز/ “اليوم تنتهي الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول 2018/2019 ،ومن دون اي مشاكل او خروقات امتحانية تذكر”، مبينا أن “الوزارة استطاعت بكل جدارة المحافظة […]

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