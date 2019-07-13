مجلس صلاح الدين يبين أسباب تدني نسب نجاح الطلبة بالمحافظة 

2019/07/13 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… حددت عضو مجلس محافظة صلاح الدين، سعدية العبيدي، السبت، أسباب تدني مستوى التعليم في المحافظة.وقالت العبيدي لـ /المعلومة/ إن “أسباب عديدة تقف وراء تدني مستوى التعليم في المحافظة بينها عدم متابعة اولياء الامور فضلا عن قلة المدارس الحكومية”.وأضافت، أن “الكوادر التربوية قليلة جدا في عموم المحافظة وبالتالي أثر على نسبة […]

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