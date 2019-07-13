2019/07/13 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية ، اليوم السبت ، إنتهاء الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الإعدادي بجميع فروعه للدور الأول، فيما أكدت قرب إعلان النتائج. وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير التربية وكالة قصي السهيل اعلن اليوم أنتهاء الأمتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الاعدادي بجميع فروعه للدور الأول ٢٠١٩/٢٠١٨ ومن دون اية مشاكل او خروقات امتحانية تذكر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن انتهاء امتحانات المرحلة الإعدادية ..



وتؤكد: النتائج قريباً النعيم نيوز.

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