2019/07/13 | 15:24

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الكمارك تمنع دخول هذه المواد في كمرك أم قصر الجنوبي (صور)

أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت ان السلطات الكمركية في مركز

كمرك ام قصر الجنوبي إعادة إصدار حاوية محملة بمستلزمات طبية حجم

٢٠قدم واخرى ٤٠ قدم تحتوي على كماليات سيارات لعدم مطابقتها

للمواصفات القياسية المعتمدة .و اضاف بيان للهيئة ، ان المركز الكمركي قام ايضا بمنع دخول ٣

حاويات حجم ٤٠قدم تحمل مدينة العاب متكاملة من مناشىء اوربية لكونها

مستعملة وهو مايخالف ضوابط وتعليمات الأستيراد فضلا عن افتقادها لشروط

السلامة وتشكل خطرا على مستخدميها. واضافت ان أجراءاتها بحق المخالفات تمت وفقا لقانونها النافذ رقم

٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل. وكانت الهيئة قد اعلنت صباح اليوم السبت عن ضبط ادوية بشرية مخالفة

لضوابط الأستيراد في كمرك مطار البصرة الدولي .

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