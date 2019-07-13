2019/07/13 | 15:24

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قصة سارق ..



ثمن البنزين !

السبت

13

تموز

2019 :

03:13 pm

21

مزارعون من مقاطعة "لينشوي" وسط الصين اشتكوا من اختفاء دجاجهم

وبطّهم، وبعد مدة طويلة من البحث والتحري ومراقبة الكاميرات اكتشفت

الشرطة أن السارق شخص يمتلك سيارة BMW سعرها 2مليون يوان‏= 1.1مليون ريال‏قبضوا عليه واعترف أنه كان يسرقها ثم يبيعها وذلك لتوفير ثمن البنزين

لسيارته.

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