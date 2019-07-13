الاحزاب التركمانية في كركوك تصدر بياناً بشأن اختيار المحافظ الجديد

2019/07/13 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كركوك … طالبت الاحزاب التركمانية في كركوك ، اليوم السبت، بإسناد منصب رئيس الحكومة المحلية للمحافظة لمكونها.وذكرت الاحزاب التركمانيـــة في بيان مشترك، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، انها “عقدت اليوم اجتماعًا بمقر حزب القرار التركماني في كركـــوك ، جرى فيه بحث المستجدات السياسية والامنية في كركوك”.واضاف البيان ان […]

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