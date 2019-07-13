الامارات تغير خطابها وتنسحب من اليمن.. بهدوء

2019/07/13 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الهاشمي

ليس من الغرابة، ان نشهد مثل هذا التراجع في الخطاب الاماراتي اخيراً، والذي تجلى في المؤتمر الصحفي لوزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد،

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