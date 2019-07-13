الجمارك تضبط مواد طبية تالفة وحبيبات بلاستيكية مخالفة في البصرة

2019/07/13 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم السبت، ضبط حاوية محملة بمواد غذائية تالفة وحاوية اخرى محملة بحبيبات بلاستيكية بدون موافقات اصولية يراد ادخالها خلافا للقوانين والتعليمات النافذة في جمرك بوابة البصرة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني.

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