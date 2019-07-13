السيد عمار الحكيم يدعو الى ترشيح شخصية مهنية لادارة وزارة التربية

2019/07/13 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، الى ترشيح شخصية مهنية لادارة وزارة التربية.

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