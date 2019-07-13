متظاهرو البصرة: لن نسمح للحكيم بركوب الموجة.. يريد حرق المحافظة لتصفية حساباته مع العيداني

2019/07/13 | 15:32

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بغداد اليوم _ البصرة

اكدت اللجنة التحشيدية لتظاهرات البصرة، السبت (13 تموز 2019)، انها لن تسمح لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم بركوب موجة التظاهرات في المحافظة.

وقال مسؤول اللجنة حسين باهض الايوبي لـ (بغداد اليوم)، إن "زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يريد ركوب موجة التظاهر من اجل ان يصفي حسابات مع المحافظ اسعد العيداني، الذي جاء به ومن ثم انقلب عليه".

واتهم الايوبي، "الحكيم بمحاولة حرق البصرة من أجل النيل من خصمه العيداني وليس من اجل حقوق البصرة"، متسائلا: "اين كان الحكيم من البصرة حينما كان يصرف محافظ البصرة السابق، ماجد النصراوي، على وجبة كباب واحدة لضيوفه مبلغ 400 مليون دينار عراقي؟".

وحذر من "المغامرة بأمن البصرة وسلامة البصريين سواء من العيداني او الحكيم من اجل مناصب ومصالح شخصية ضيقة".

وكان تيار الحكيم، قد دعا السبت (13 تموز 2019)، الى تظاهرة مليونية في محافظة البصرة، يوم الجمعة المقبلة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على مقطع فيديو يظهر فيه، افراد من تيار الحكمة، وهم يدعون انصارهم، لتظاهرة مليونية في البصرة، يوم الجمعة المقبلة.

وعلق محافظ البصرة، اسعد العيداني، السبت (13 تموز 2019)، على اعلان تيار الحكمة عزمه إقامة تظاهرة مليونية بالمحافظة.

وقال العيداني في تصريح صحفي، إن "على تيار الحكمة تقديم طلب رسمي بالتظاهرة، اذا كانوا يريدون النظام، والا لن نسمح لهم".

وأضاف أنه "لا مانع لديه عند تقديم الطلب، حتى وأن كانت التظاهرة للمطالبة بإقالة المحافظ، فهذا مشروع بالاطر القانونية".

بغداد اليوم - متابعة

قال الخبير العسكري وفيق السامرائي، السبت، 13 تموز، 2019، إن سلوك اقليم كردستان النفطي يهدد مستقبل العراق، فيما كشف عن حراك داخل تيار الحكمة وائتلاف النصر وعصائب اهل الحق بشأنه.

وذكر السامرائي في تدوينة على موقعه بالفيس بوك تا

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الاحزاب التركمانية في كركوك، السبت (13 تموز 2019)، بياناً بشأن اختيار محافظ ’’كردي’’ لمنصب المحافظ، فيما وجهت رسالة إلى الحكومة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للأحزاب التركمانية في بيان تلقته

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير التربية وكالة، قصي السهيل، السبت (13 تموز 2019)، عن موعد اعلان نتائج الامتحان النهائي للسادس الاعدادي.

وقال السهيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اليوم تنتهي الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الاعدادي

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