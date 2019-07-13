2019/07/13 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من ضبط قرابة خمسة عشر ألف بطاقةٍ وقوديَّةٍ مُزوَّرةٍ وغير مطابقةٍ للمواصفات في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة.وأوضحت الدائرة، في بيان لها ، أن “فريق عملٍ المديريَّة، الذي انتقل إلى شركة توزيع المنتجات النفطية – الهيئة الغربية – فرع نينوى، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط قرابة 15 ألف بطاقةٍ وقوديةٍ مُزوَّرةٍ في نينوى النعيم نيوز.

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