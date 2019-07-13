2019/07/13 | 16:26

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بالصور ..



طريقة ملفتة للتوعية من رمي المخلفات الضارة في غير اماكنها

المصورة المهتمة في حماية البيئة Karen Mason التقطت صور صادمة على

سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية لأنثى طائر التقطت عقب سيجارة اعتقدت

أنها دودة وقدمتها لصغيرها، وقد يؤدي ذلك لموت هذا الفرخ

الصغير.‏وقد نشرتها كتوعية في أضرار رمي المخلفات الضارة في غير

أماكنها.

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