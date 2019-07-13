دعوات برلمانية لتغيير وزير الاتصالات فوراً: بعثي وغير مهني!

2019/07/13 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ خاص … دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الى تغيير وزير الاتصالات نعيم الربيعي، من منصبه فوراً.وقال عليوي، لوكالة /بدر نيوز/، ان “عبدالمهدي مطالب، بتغيير وزير الاتصالات نعيم الربيعي، من منصبه، فوراً، لعدة اسباب، اهمها، ان الوزير مشمول باجراءات اجتثاث البعث، وكذلك الشخص غير مهني، […]

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