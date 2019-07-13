English | كوردى

بتصادم مركبتين.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في النجف


بتصادم مركبتين.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في النجف
2019/07/13 | 16:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر طبي في قضاء غماس غربي الديوانية، اليوم السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة شخص رابع، أثر حادث مروري على طريق  غماس -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتصادم مركبتين.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتصادم مركبتين.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا