بتصادم مركبتين.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في النجف

2019/07/13 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر طبي في قضاء غماس غربي الديوانية، اليوم السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة شخص رابع، أثر حادث مروري على طريق غماس -

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