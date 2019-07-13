2019/07/13 | 16:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أفاد مصدر طبي في قضاء غماس غربي الديوانية، اليوم السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة شخص رابع، أثر حادث مروري على طريق غماس -
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتصادم مركبتين.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في النجف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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