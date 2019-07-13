الشيخ الأمين يدعو محافظ كربلاء لتقديم افضل الخدمات للاهالي

2019/07/13 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه بالنجف الأشرف اليوم السبت، محافظ كربلاء المقدسة الجديد السيد نصيف

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