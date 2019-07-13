2019/07/13 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، مع عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي الاوضاع السياسية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يستقبل عضو مجلس النواب محمد اقبال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يستقبل عضو مجلس النواب محمد اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).