فورين بوليسي: بومبيو يسعى لجعل الانسحاب من سفارة بلاده في بغداد دائما

2019/07/13 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير لمجلة فورين بوليسي، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، يسعى لجعل الانسحاب من سفارة بلاده في العاصمة بغداد دائما.

وأشارت المجلة، إلى أن تلك الخطوة قد تترك عددا قليلا فقط من موظفي السفارة الأميركية لتولي المهام المهمة، مثل مواجهة إيران على الجبهة الدبلوماسية.

وألمحت المجلة إلى أنه لا يزال يوجد في السفارة الأميركية ببغداد ما يقدر بألاف الموظفين، لكن جزءا صغيرا فقط من موظفيها يعملون مباشرة في وظائف دبلوماسية أساسية، بمن في ذلك المسؤولون السياسيون والاقتصاديون وموظفو الدبلوماسية العامة، أما الأغلبية، فهم من المقاولين أو أفراد الأمن أو مسؤولين من الوكالات الفدرالية الأخرى.

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