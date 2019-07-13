الكشف عن اتفاق سياسي يخص أموال النفط المصدر من كردستان

2019/07/13 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… كشف النائب عن تيار الحكمة النيابية، حسن فدعم، السبت ، بوجود اتفاق بين القادة السياسيين على تمرير المادة ٥٨ من قانون الموازنة الاتحادية الخاصة بتصدير نفط اقليم كردستان.وقال فدعم لـ /المعلومة/ إن “عددا من النواب تقدموا بطلب في الجلسات السابقة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإلزام إقليم كردستان بتسليم واردات النفط […]

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